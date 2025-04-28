Правительство одобрило государственное распределение платных мест в вузах

Правительство поддержало законопроект, позволяющий ему контролировать не только бюджетный, но и платный набор студентов в высшие учебные заведения. Проект отзыва правительственной комиссии по законодательной деятельности есть в распоряжении «Ъ».

Проект поправок к закону «Об образовании» был внесен на рассмотрение в Госдуму 4 апреля группой из 346 депутатов и пяти сенаторов во главе со спикерами обеих палат Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Документ дает правительству полномочия регулировать набор в вузы «на платку» в зависимости от потребностей экономики.

Сейчас руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Примерно половина российских студентов обучаются платно, при этом 42,5% из них — на экономических и юридических специальностях.

2 апреля Владимир Путин поручил рассмотреть возможность наделения Минобрнауки правом определять предельное количество платных мест в вузах, «предусмотрев при необходимости внесение соответствующих изменений в законодательство». В феврале президент отмечал необходимость «исключения чрезмерного платного набора по специальностям, направлениям подготовки высшего образования, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда».

Подробнее — в материале «Ъ» «За деньги нет».

Полина Мотызлевская