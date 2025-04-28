Трамп заявил о готовности Зеленского пересмотреть позицию по Крыму

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от требований вернуть Крым, пишет «Ъ». Ранее глава Украины утверждал, что никогда не признает полуостров частью РФ, поскольку это противоречит конституции его страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Никто не затрагивал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Владимиру Зеленскому): "Может быть, вы обратитесь к Бараку Обаме? Спросите его, почему он уступил его (Крым)? Кстати, они уступили его без единого выстрела"»,— сообщил американский президент журналистам в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.

По информации СМИ, мирный план Соединенных Штатов предусматривает признание Крыма российской территорией и сохранение за Россией земель, полученных в ходе военных действий. Однако ранее Владимир Зеленский отвергал возможность считать полуостров частью России.