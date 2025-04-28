Трамп заявил о готовности Зеленского пересмотреть позицию по Крыму
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского отказаться от требований вернуть Крым, пишет «Ъ». Ранее глава Украины утверждал, что никогда не признает полуостров частью РФ, поскольку это противоречит конституции его страны.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Никто не затрагивал эту тему в течение 12 лет, а теперь вдруг заговорили. Поэтому я сказал ему (Владимиру Зеленскому): "Может быть, вы обратитесь к Бараку Обаме? Спросите его, почему он уступил его (Крым)? Кстати, они уступили его без единого выстрела"»,— сообщил американский президент журналистам в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси.
По информации СМИ, мирный план Соединенных Штатов предусматривает признание Крыма российской территорией и сохранение за Россией земель, полученных в ходе военных действий. Однако ранее Владимир Зеленский отвергал возможность считать полуостров частью России.