В России начали продажу кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus 2025 года выпуска

Компания «Мотор-Плейс» (официальный дистрибутор VGV на российском рынке) запустила продажи кроссоверов VGV U70 Pro и U75 Plus 2025 года производства, сообщает портал «Автоновости дня». Рекомендованные розничные цены на автомобили модельного ряда 2025 года сохранены на уровне 2024 года. Стоимость VGV U70 Pro составляет от 2 299 900 до 2 749 900 руб., VGV U75 Plus — от 2 949 900 до 3 149 900 руб. в зависимости от комплектации.

Прием заказов на автомобили текущего года выпуска открыт. «Мы понимаем, насколько важен вопрос доступности для многих автолюбителей. Поэтому, несмотря на обновленный модельный ряд, стоимость кроссоверов останется прежней»,— отметил глава управления продаж и маркетинга «Мотор-Плейс» Максим Железняк. Во второй половине 2025 года компания намерена вывести на российский рынок новые пикапы Sinotruk Bolden S7 и S6.

По оценкам опрошенных «Ъ» дилеров и аналитиков, такие китайские бренды, как Oting, Kaiyi, SWM, Livan, VGV и MG, находятся в зоне риска из-за низких продаж и нерентабельности франшиз. В первом квартале 2025 года закрылось 213 шоурумов китайских марок (больше в 3,2 раза в годовом выражении), а новых открытий стало вдвое меньше.

Подробности — в материале «Ъ» «Китайские машины дают задний ход».