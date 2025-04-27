The Economist: Франциск перед смертью отдал почти все свои деньги детской тюрьме

Папа римский Франциск перед смертью передал около €200 тыс. на выплату ипотеки макаронной фабрике. Она находится в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Это были почти все деньги понтифика, сообщает The Economist.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

Послание папы римского заключалось в том, что истинное место его церкви — на обочине общества.

Папа Франциск умер 21 апреля, ему было 88 лет. Похороны понтифика прошли вчера, 26 апреля. Церемонию посетили более 250 тыс. человек. Еще около 400 тыс. участвовали в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария Маджоре, где понтифик был погребен.

На церемонию приехали 160 делегаций, в том числе свыше 60 глав государств и правительств. Среди гостей — президент США Дональд Трамп с женой Меланией. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова.

О церемонии похорон — в репортаже «Ъ» «Просто Franciscus».