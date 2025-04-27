Какие еще изменения ждут концессионеров

Постановлением правительства также уточнен порядок использования экономии операционных расходов в сфере водоснабжения. При выполнении мероприятий производственной программы, в частности при достижении целевых показателей надежности и энергоэффективности, не менее 50% такой экономии должно реинвестироваться в дальнейшую модернизацию коммунальных сетей. В таком случае, следует из документа, экономия не будет исключаться из показателя необходимой валовой выручки, на основе которой устанавливается тариф. Это положение значительно мягче того, что ранее предлагало Минэкономики — направление не менее 80% сэкономленных средств на реинвестирование в модернизацию инфраструктуры (см. “Ъ” от 29 марта 2021 года). Как отмечают в Федеральной антимонопольной службе, принятая норма позволит повысить дисциплину ресурсоснабжающих организаций (РСО) в части достижения показателей надежности и качества услуг.

Возможность использования не менее 50% экономии на обновление и повышение энергоэффективности коммунальных систем, по словам исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елены Довлатовой, позволить распределять часть этих средств на вознаграждение самим концессионерам, что должно стимулировать их к разумной экономии и снижению потерь. Однако, подчеркивает она, не должно быть ситуаций, когда концессионер начинает экономить за счет качества и надежности коммунальных услуг.

Председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский полагает, что новый подход ограничит организации «в эффективности распределения средств при осуществлении регулируемой деятельности — например, для устранения кассовых разрывов, возникающих в связи с ростом неплатежей, или для компенсации расходов на фонд оплаты труда, связанных с ростом зарплат». Как отмечает эксперт, для РСО установлены требования к качеству оказываемых услуг, уровню технического состояния и энергоэффективности эксплуатируемой инфраструктуры, поэтому «важнее дать предприятиям достаточный ресурс для реализации инвестпрограмм и обновления».

Евгения Крючкова