Концессии привязали к ставке

Правительство расширило основания для изменения условий концессионных соглашений в сферах тепло- и водоснабжения — теперь они могут корректироваться и в случае, если ключевая ставка ЦБ выросла после заключения концессии на два процентных пункта и более. Также изменить условия соглашения можно будет в ситуации, когда инвестору были переданы объекты, характеристики которых оказались хуже изначально предполагавшихся. Участники рынка и эксперты полагают, что изменения позволят повысить гибкость и устойчивость концессий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом утвердил постановление, предусматривающее расширение оснований для изменения условий концессий в сферах тепло- и водоснабжения. Сейчас среди таких оснований — обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению договора, а также принятие нормативных правовых актов, приводящее к тому, что стороны оказываются неспособными выполнить обязательства, или к ухудшению положения концессионера.

Теперь этот список пополняется пунктом о повышении ключевой ставки ЦБ (сейчас — 21%) минимум на два процентных пункта по сравнению со ставкой, действовавшей на момент заключения соглашения (их срок обычно довольно длинный). Также изменить условия можно будет в случае, если в ходе технического обследования объекта, переданного инвестору, выяснилось, что его показатели надежности и энегоэффективности не соответствуют указанным в соглашении, то есть они оказались хуже, чем предполагалось изначально.

Как пояснили “Ъ” в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), документ направлен на повышение инвестиционной привлекательности концессий и позволит адаптировать их под меняющиеся макроэкономические условия, снизить риски и улучшить финансовое положение концессионеров.

Проблема несоответствия переданных концессионеру объектов заявленным характеристикам, отмечают в ФАС, «может иметь массовый характер» — публичная сторона зачастую не владеет полной информацией о состоянии инфраструктуры, а расхождения приводят к сложностям для инвестора в связи с переоценкой необходимых ресурсов и пересмотром целевых показателей. Изменения, считают в ведомстве, снимут эти риски и повысят устойчивость и надежность тепло- и водоснабжения. В Минэкономики нововведения поддерживают, в Минстрое прокомментировать их не смогли.

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова изменения в целом поддерживает, но рассчитывает, что они будут действовать только в отношении добросовестных концессионеров. В ассоциации «Совет производителей электроэнергии» считают, что новшества простимулируют привлечение инвестиций за счет повышения гибкости концессий в условиях высокой турбулентности экономики — регионы и инвесторы смогут уточнять стоимость мероприятий, срок их реализации, показатели надежности и качества.

Директор юридической практики ТеДо Анна Батуева напоминает, что высокая ключевая ставка затрудняет привлечение кредитов — проценты, покрываемые за счет тарифов или бюджетных средств, создают нагрузку на экономику проекта, особенно с учетом ограничений роста платы за коммунальные услуги. Председатель комитета «Деловой России» по коммунальной инфраструктуре и ЖКХ Лев Гориловский отмечает, что изменения позволят активнее привлекать кредиты для сохранения объемов запланированных мероприятий, но проблемы невозможности обслуживания кредитов в рамках действия предельных индексов платы с граждан остаются.

Изменения в части учета состояния объекта концессии, полагает Елена Довлатова, весьма актуальны для инвесторов — при подписании соглашения они оценивают чужое имущество, но в ходе реализации проекта могут уже более здраво оценить состояние объекта. Как добавляет Анна Батуева, это связано с тем, что проведение подробного обследования на этапе конкурса требует значительных затрат для местных бюджетов, в случае же частной инициативы концессионер не имеет полноценного доступа к объектам. Однако, полагает Елена Довлатова, стоит установить пороги возможных изменений, чтобы избежать злоупотреблений со стороны недобросовестных инвесторов.

Евгения Крючкова