Генпрокуратура попросила запретить в РФ работу собственников «Мира танков»

Генпрокуратура России попросила Таганский суд Москвы запретить в России деятельность объединения владельцев компаний «Леста Игры» Малика Хатажаева и Wargaming.net Виктора Кислого. По версии ГП, собственники занимаются экстремистской деятельностью. Об этом свидетельствуют судебные материалы, попавшие в распоряжение «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Хатажаев

Фото: Архив Малика Хатажаева Малик Хатажаев

Фото: Архив Малика Хатажаева

Ведомство также запрашивает обращение 100% долей «Лесты» в доход государства. Речь идет о трех юрлицах разработчика: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси». В иске представлены следующие материалы: «Самая военная игра World of Tanks против спецоперации России», «Как Wargaming пережил 25 лет — и справился с войной в Украине» и другие.

24 апреля суд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил арест на активы «Лесты». Претензии Генпрокуратуры не раскрываются. Компания обжаловала решение суда, заявив, что меры чрезмерны и вредят ее деятельности.

«Леста Игры» до начала СВО была подразделением разработчика компьютерных игр компании Wargaming, которая создала World of Tanks и World of Warships. В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии, а «Лесте» достались права на эти игры на территории двух стран под названием «Мир танков» и «Мир кораблей».

О деятельности компании — в материале «Ъ» «Корабли пришли в родную гавань».