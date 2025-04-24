Суд арестовал активы российского издателя «Мира танков» и «Мира кораблей»

Таганский суд Москвы по иску Генпрокуратуры наложил арест на юрлица российского разработчика игр «Леста Игры». Информация об этом размещена в банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов. Внимание на это обратил РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Sakuma / AP Фото: Paul Sakuma / AP

Арест был наложен 17 апреля на три юрлица разработчика: ООО «Леста», ООО «Леста Геймс Москва» и ООО «Леста Геймс Эдженси» — последнее непосредственно занимается изданием игр. В пресс-службе «Лесты» отказались прокомментировать решение суда. Претензии Генпрокуратуры к «Лесте» не раскрываются.

«Леста Игры» до начала военной спецоперации была подразделением разработчика компьютерных игр компании Wargaming, которая создала World of Tanks и World of Warships. В апреле 2022 года Wargaming объявила об уходе из РФ и Белоруссии, а «Лесте» достались права на эти игры на территории двух стран под названием «Мир танков» и «Мир кораблей».

О деятельности компании — в материале «Ъ» «Корабли пришли в родную гавань».