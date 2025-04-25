Главные новости за 25 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Станцию метро «Удельная» утром 25 апреля открыли для пассажиров. Накануне ее осматривал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В Петербурге структуру собственников может сменить крупнейший в городе перевозчик коммунальных отходов АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"». По данным «Делового Петербурга», половину компании пытаются продать за 1 млрд рублей.

В поселке Романовка Всеволожского района Ленинградской области состоялась закладка строительства первого этапа нового жилого проекта «Всевгород» девелопера ГК «Консоль» с участием заместителя министра по строительству и ЖКХ РФ Никиты Стасишина. Общая площадь жилья на объекте составит 179 тыс. кв. м.

В конце мая, ко Дню города, в центре Петербурга вновь откроется для посещения сад-трансформер на Исаакиевской площади у Мариинского дворца. В этом году там планируется разместить туи, липу мелколистную, а также декоративные кустарники и цветы.

Бывший министр Архангельской области Александр Ерулик возглавил «дочку» Северной верфи — АО «Норд-Вест СВ», акции которого Генеральная прокуратура изъяла в пользу государства. Он занимает этот пост с конца марта.

Движение поездов на синей ветке от станции «Технологический институт» до «Купчино» приостановливали на час. По предварительной информации, причиной стали проблемы в тормозной системе одного из составов. Прокуратура организовала проверку.

Ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда будут бесплатно катать по водным маршрутам в честь 80-летия Победы. О периоде действия льготных поездок сообщили в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Кингисеппский городской суд Ленинградской области по ходатайству прокурора избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве полицейского в Кингисеппе. Как сообщили в надзорном ведомстве, мужчину 2005 года рождения решением суда отправили в СИЗО до 23 июня.