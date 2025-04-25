Прокуратура организовала проверку из-за инцидента в петербургском метро

Остановка движения поездов метрополитена Санкт-Петербурга от станции «Технологический институт» до станции «Купчино» стала причиной проведения проверки прокуратурой. Составы не ходили почти час.

В пресс-службе надзорного органа сообщили, что остановка движения поездов, по предварительной информации, была вызвана технической неисправностью в тормозной системе транспорта на перегоне «Фрунзенская» — «Московские ворота».

Сотрудники прокуратуры оценят действия ответственных должностных лиц при выпуске состава на маршрут, а также своевременности прибытия вспомогательного состава. По результатам контрольных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к месту происшествия был направлен вспомогательный поезд. Пассажиров пересадили в него, а неисправный состав отправили в депо.

Татьяна Титаева