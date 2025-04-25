Движение поездов от «Технологического института» до «Купчино» приостановлено

Движение поездов на синей ветке от станции «Технологический институт» до «Купчино» приостановлено. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

От «Купчино» до «Парнаса» движение поездов осуществляется с увеличенными интервалами. О причинах изменений в графике следования составов не сообщается.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Уважаемые пассажиры, по возможности пользуйтесь станциями других линий метрополитена»,— написали в Telegram-канале подземки.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что станцию метро «Пушкинская» закрывали утром 25 апреля из-за внеплановой остановки эскалатора.

Дарья Астанина