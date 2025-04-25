Бывший министр Архангельской области возглавил «дочку» Северной верфи

Бывший министр Архангельской области Александр Ерулик возглавил «дочку» Северной верфи — АО «Норд-Вест СВ», акции которого Генеральная прокуратура изъяла в пользу государства. Об этом сообщил «Деловой Петербург».

Пост генерального директора компании Александр Ерулик занимает с конца марта. В это же время Верховный суд РФ вынес решение о передаче 20% акций АО государству.

В правительстве Архангельской области господин Ерулик занимал пост министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса. С этой должности он ушел в 2020 году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что бывший глава Александринки Сергей Емельянов вернулся в правительство Коми.

Дарья Астанина