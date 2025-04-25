«Автопарк № 1 "Спецтранс"» может сменить структуру собственников в Петербурге

В Петербурге структуру собственников может сменить крупнейший в городе перевозчик коммунальных отходов АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"». По данным «Делового Петербурга», половину компании пытаются продать за 1 млрд рублей. Информацию о возможной продаже изданию подтвердили несколько участников рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В частности, о проведенных в феврале переговорах о приобретении 51% акций перевозчика сообщил председатель совета директоров АО «Промышленная группа " Технологии переработки"» Марат Асланов. При этом, изучив структуру бизнеса и возможные риски, группа приняла решение от заключения сделки отказаться, уточнил господин Асланов.

В то же время в самом АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"», основными акционерами которого являются бизнесмены Анатолий и Константин Язевы, слухи о возможной продаже компании категорически отрицают.

АО «Автопарк № 1 "Спецтранс"» на сегодняшний день является крупнейшим перевозчиком коммунальных отходов в Санкт-Петербурге, работающим в южных районах города. Контракт с компанией, как и с другими перевозчиками, действует до конца 2025 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам проведенного в Петербурге рейда по контролю соблюдения требований законодательства при транспортировке отходов у одной из компаний-перевозчиков из-за выявленных нарушений изъяли два транспортных средства.

Андрей Цедрик