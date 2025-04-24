В первом квартале на центральных улицах Петербурга открылось 20 магазинов

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, за первые три месяца 2025 года на ключевых торговых коридорах Санкт-Петербурга открылось 20 магазинов, в то время как было закрыто 32. В результате уровень вакантности составил 5,9%.

По итогам первого квартала года рост уровня вакантности торговых площадей вырос на 1,1% по отношению к четвертому кварталу 2024 года. На Большом проспекте П.С. открылось два магазина сети «ВкусВилл». Среди крупных открытий в стрит-ритейле можно также отметить: спортивный кинотеатр от букмекерской конторы «Лига Ставок» на Невском проспекте, д. 80, спа-салон Wow Concept на Большом проспекте П.С., д. 17, ресторан Leopold Brasserie&Pub на улице Рубинштейна, д. 23.

Эксперты Nikoliers говорят, что рост вакантности связан с естественной ротацией ритейлеров и с освобождением некоторых помещений для открытия новых магазинов. Смена арендаторов в Санкт-Петербурге часто происходит в периоды замедления рынка: после новогодних праздников и до начала туристического сезона. «В апреле-июне 2025 года освободившиеся помещения будут вновь заняты ритейлерами и уровень вакантности может снизиться до 5,5%. При стабильной экономической ситуации этот показатель будет оставаться на уровне 5–6%»,— прокомментировала Юлия Кузнецова, директор департамента торговой недвижимости Nikoliers.

Александра Тен