Стоимость суточного пребывания бизнес-туристов в Петербурге выросла на 10% с начала года

За первый квартал текущего года при сохранении общего спроса на командировки в направлении Санкт-Петербурга деловые туристы стали чаще выбирать пятизвездочные отели и альтернативные форматы размещения, такие как апартаменты. При этом средняя стоимость ночи в городе на Неве выросла на 10% — до 7,2 тыс. рублей. В свою очередь, средняя продолжительность поездки осталась неизменной — три дня. Такие данные по итогам собственного исследования предоставили «Ъ-СПб» аналитики компании «Аэроклуб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом эксперты фиксируют структурные изменения при выборе размещения и отраслевом составе командировок. Несмотря на то, что 52% бронирований по-прежнему приходятся на четырехзвездочные отели, их доля снижается: в 2024 году она составляла 60% и 65% в 2019 году. Средняя стоимость размещения в этой категории — 7 тыс. руб. за ночь. Вместе с тем увеличивается спрос на пятизвездочные гостиницы: их доля достигла 21%, в то время, как в 2024 она составляла 20% и 15% годом ранее. Средний чек в этой категории достиг 9,8 тыс. руб. (+5% к году).

Кроме того, компании экономят: бронирования трехзвездочных отелей выросли на 25% по сравнению с прошлым годом, а их доля достигла 20%. Средняя цена ночи повысилась на 11% — до 4,8 тыс. руб. К «экономичным форматам» относится и размещение в так называемых объектах без категории — квартирах и апартаментах. За год их доля выросла практически вдвое — с 4% до 7%, а число ночей, которые бизнес-туристы провели в этой категории объектов, выросло на 91%. Средняя стоимость проживания подорожала до 4600 руб. за ночь, что составило 7%, а средняя продолжительность проживания увеличилась с трех до пяти ночей.

Сотрудники розничных компаний по-прежнему лидируют по числу ночей, проведенных в командировках в Петербурге — доля их бронирований составила 22%. Однако она последовательно снижается: 25% в 2024 году и 30% в 2019-м. Объем бронирований ими сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Аналитики также отмечают, что на этом фоне растет командировочная активность в промышленно-сырьевых и производственных секторах. Представители нефтегазового и энергетического комплекса провели на 31% больше ночей в отелях Санкт-Петербурга, чем годом ранее. Компании, занимающиеся поставками оборудования и машиностроением, увеличили объемы командировок на 38%.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на ПМЭФ-2025 ожидается 100% загрузка отелей, где разместятся официальные делегации.

Валерия Мальцева