На ПМЭФ ожидается 100% загрузка отелей, где разместятся официальные делегации

Загрузка отелей, в которых будут размещаться официальные делегаты Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), ожидается на уровне 100%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Как рассказали в комитете, по данным ассоциации гостиниц, на время форума ожидается 100-процентная загрузка крупных пятизвездочных и четырехзвездочных отелей. В остальных загрузка будет сезонной — 75-80%.

В 2025 году ПМЭФ будет проходить с 18 по 21 июня.

Ранее «Ъ» писал, что самый дорогой номер в отеле на ПМЭФ обойдется в 1,1 млн рублей.

Дарья Астанина