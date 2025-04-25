В Воронежской области приняли закон о запрете склонения к абортам

Депутаты Воронежской облдумы одобрили законопроект о запрете склонения к абортам. Об этом сообщили в облдуме.

Запрет вводится на любые действия, понуждающие беременную женщину к искусственному прерыванию беременности, в том числе «путем уговоров, просьб, предложений, подкупа» и других способов влияния. Уточняется, что, если врач расскажет пациентке о медицинских показаниях к аборту, это не попадет под действие закона.

Также за склонение к искусственному прерыванию беременности вводятся штрафы: для граждан — от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. руб.

В Черноземье аналогичный закон с 2023 года действует в Курской области. Большинство частных клиник в регионе прекратили проводить аборты. Аналогичная ситуация наблюдалась ранее в Липецкой области. Тамбовские власти также рассматривали возможность введения запрета на склонение к абортам. В ноябре 2024 года закон о запрете склонения к абортам приняли в Орловской области.

Как экс-глава Курской области объяснял последствия закона о склонении к абортам — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов