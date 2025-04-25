Главные новости 25 апреля. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области открыли мультитемпературный распределительный центр по хранению и обработке товаров ООО «РЦ Ростов». По словам старшего директора по прямым закупкам «Вкусно — и точка» Сергея Капкова, открытие комплекса позволит оптимизировать логистику и обеспечить бесперебойные поставки в 100 предприятий на юге России.

Объем потребления алкогольной продукции в Ростовской области в первом квартале 2025 года снизился на 2,6 млн л в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,6 млн л. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе областного правительства.

Родильные дома в сельской местности Ростовской области не ликвидируются, а подвергаются оптимизации путем объединения, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, это связано с «деградацией медперсонала».

На Дону сокращается производство мяса, молока и яиц. Количество выращенного на убой скота и птицы сократилось на 8,4%, молока стали производить на 2,4% меньше, количество полученных яиц сократилось на 23,2%.

В городах Ростовской области не запланировано проведение шествий «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. В правительстве региона отметили, что жителям «будут доступны другие форматы для участия в акции, которые в настоящее время находятся в стадии проработки».

Депутаты Ростовской области внесли в областной закон «Об административных правонарушениях» изменения, благодаря котором перевозчиков начнут штрафовать за нарушение графика движения общественного транспорта. Изменения были инициированы региональной прокуратурой.

Состояние полигона в Семикаракорском районе, куда в январе из Краснодарского края было завезено 1,8 тыс. т песка, содержащего мазут, находится под контролем природоохранных ведомств, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что сейчас идет поиск площадок для утилизации песка за пределами Ростовской области.

Контрольно-счетную палату Ростовской будет возглавит Дмитрий Бирюков. Он вступит в должность аудитора с 1 июля.

В Ростовской области специалисты «Россельхозцентра» зафиксировали массовый перелет на поля двух видов вредителей. По информации ведомства, с зимовки возвращаются вредные черепашки и элии носатые.