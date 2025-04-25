В Ростовской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка»
В городах Ростовской области не запланировано проведение шествий «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
В ведомстве отметили, что жителям «будут доступны другие форматы для участия в акции, которые в настоящее время находятся в стадии проработки».
В Ростове шествие «Бессмертного полка» не проводилось предыдущие два года по соображениям безопасности.