В Ростовской области не будут проводить шествие «Бессмертного полка»

В городах Ростовской области не запланировано проведение шествий «Бессмертного полка» в День Победы 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что жителям «будут доступны другие форматы для участия в акции, которые в настоящее время находятся в стадии проработки».

В Ростове шествие «Бессмертного полка» не проводилось предыдущие два года по соображениям безопасности.

Мария Иванова