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Донских аграриев предупредили о распространении двух видов вредителей на полях

В Ростовской области специалисты «Россельхозцентра» зафиксировали массовый перелет на поля двух видов вредителей. По информации ведомства, с зимовки возвращаются вредные черепашки и элии носатые.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Оба вида являются опасными вредителями для культур и имеют карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна. «Россельхозцентр» рекомендовал руководителям хозяйств приступить к тщательному мониторингу полей и при необходимости начать обработку инсектицидами.

Специалисты отмечают, что обработки, проводимые в период перелета вредителя с мест зимовки на посевы до его яйцекладки, наиболее эффективно снижают его численность.

Константин Соловьев

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