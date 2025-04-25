На Дону сократилось производство мяса, молока и яиц

За январь-март 2025 года в Ростовской области было произведено 88,5 тыс. т скота и птицы на убой. Это на 8,4% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 1 апреля, поголовье крупного рогатого скота в регионе составило 589,3 тыс. голов (-6,5%), в том числе коров – 281,7 тыс. голов (-3,9%). Численность свиней снизилась до 309,8 тыс. голов (-5,8%), овец и коз – до 763 тыс. голов (-10,3%).

Производство молока в январе-марте составило 177,6 тыс. т (-2,4%). Яиц получено 326,6 млн. штук (-23,2%).

Кристина Федичкина