Дмитрий Бирюков назначен новым аудитором областной контрольно-счетной палаты

В Ростовской области с 1 июля изменится структура управления Контрольно-счетной палаты региона. Как следует из сообщения законодательного собрания области, должность начальника управления муниципального контроля упразднена, весь ее функционал примет на себя еще один аудитор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению депутатов, реструктуризация органа «сделает его более эффективным», увеличив количество муниципалитетов, с которыми заключат соглашения о проверках.

Согласно сообщению, с 1 июля 2025 года на должность аудитора будет назначен действующий начальник управления муниципального контроля КСП региона Дмитрий Бирюков. Он трудился в Контрольно-счетной палате на разных должностях с 2002 года. За время работы господин Бирюков прошел путь от инспектора до начальника управления муниципального контроля.

Валентина Любашенко, Константин Соловьев