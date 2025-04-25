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Дмитрий Бирюков назначен новым аудитором областной контрольно-счетной палаты

В Ростовской области с 1 июля изменится структура управления Контрольно-счетной палаты региона. Как следует из сообщения законодательного собрания области, должность начальника управления муниципального контроля упразднена, весь ее функционал примет на себя еще один аудитор.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению депутатов, реструктуризация органа «сделает его более эффективным», увеличив количество муниципалитетов, с которыми заключат соглашения о проверках.

Согласно сообщению, с 1 июля 2025 года на должность аудитора будет назначен действующий начальник управления муниципального контроля КСП региона Дмитрий Бирюков. Он трудился в Контрольно-счетной палате на разных должностях с 2002 года. За время работы господин Бирюков прошел путь от инспектора до начальника управления муниципального контроля.

Валентина Любашенко, Константин Соловьев

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