Дмитрий Бирюков назначен новым аудитором областной контрольно-счетной палаты
В Ростовской области с 1 июля изменится структура управления Контрольно-счетной палаты региона. Как следует из сообщения законодательного собрания области, должность начальника управления муниципального контроля упразднена, весь ее функционал примет на себя еще один аудитор.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По мнению депутатов, реструктуризация органа «сделает его более эффективным», увеличив количество муниципалитетов, с которыми заключат соглашения о проверках.
Согласно сообщению, с 1 июля 2025 года на должность аудитора будет назначен действующий начальник управления муниципального контроля КСП региона Дмитрий Бирюков. Он трудился в Контрольно-счетной палате на разных должностях с 2002 года. За время работы господин Бирюков прошел путь от инспектора до начальника управления муниципального контроля.