На Дону открыли распределительный центр «Вкусно — и точка» за 1 млрд рублей

В Ростовской области открыли мультитемпературный распределительный центр по хранению и обработке товаров ООО «РЦ Ростов», сообщается на сайте регионального правительства. По словам старшего директора по прямым закупкам «Вкусно — и точка» Сергея Капкова, открытие комплекса позволит оптимизировать логистику и обеспечить бесперебойные поставки в 100 предприятий на юге России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Строительство центра ООО «РЦ Ростов» в Аксайском районе было начато в 2023 году. Площадь объекта — 8,2 тыс. кв. м., а мощность — 8 тыс. паллетомест. В проект компания «РУЛОГ» вложила более 1 млрд руб. На предприятии создано порядка 80 новых рабочих мест, в дальнейшем их можно будет расширить до 100, отмечается в сообщении.

Мария Хоперская