Песок с мазутом из Семикаракорска утилизируют в другом регионе

Состояние полигона в Семикаракорском районе, куда в январе из Краснодарского края было завезено 1,8 тыс. т песка, содержащего мазут, находится под контролем природоохранных ведомств, сообщил глава региона Юрий Слюсарь сегодня, 25 апреля, в ответ на вопросы депутатов заксобрания, заданные после отчета о работе правительства региона в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«То, что касается самого песка, мы обещали, что он не будет там утилизирован путем сжигания. Специалисты пытались найти другие способы - биологический, химический способ его утилизации. К сожалению, это оказалось невозможно. На месте его утилизировать не будут, полигон для этого не предназначен»,— подчеркнул глава региона.

Юрий Слюсарь сообщил, что в настоящий момент компания «Южный город» занимается подбором площадок для утилизации песка за пределами Ростовской области. Данное решение было принято оперштабом федеральной правительственной комиссии.

«Мы еще раз попросили природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор проверить полигон. Если будут найдены какие-то нарушения, которые говорят о его неправильном функционировании, мы будем дальше принимать соответствующие решения»,— подытожил врио губернатора.

Ранее местные жители заподозрили, что на полигон снова завозят песок с мазутом, однако власти это опровергли.

Валентина Любашенко