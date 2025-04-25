На Дону объем потребления алкоголя снизился на 2,6 млн литров

Согласно данным ЕГАИС, объем потребления алкогольной продукции в Ростовской области в первом квартале 2025 года снизился на 2,6 млн л в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 43,6 млн л (в первом квартале 2024 года — 46,2 млн л), сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Согласно предоставленной «Ъ-Ростов» информации, в первом квартале текущего года снизились объемы потребления крепких и слабоалкогольных напитков. В общей массе потребляемых алконапитков объем пива (с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6%) составил 64,7%.

Объем потребления пива (с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% до 8,6%) снизился на 0,97 млн л. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 28,2 млн л (в первом квартале 2024 года — 29,2 млн л).

Две трети продаж слабоалкогольных напитков в ЮФО приходятся на Краснодарский край и Ростовскую область. В 2024 году на Кубани было реализовано 501,6 тыс. дал, что позволило региону войти в топ-5 по стране. Ростовская область с показателем 443,9 тыс. дал заняла шестое место.

Валентина Любашенко