Город-спутник Солнечный планируют создать под Воронежем до 2034 года

Правительство Воронежской области и «Группа компаний Хамина» (бенефициар и генеральный директор — Евгений Хамин) подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта «Город-спутник Солнечный». Об этом сообщила пресс-служба облправительства 4 июля, после того, как подписи под документом оставили господин Хамин и губернатор Александр Гусев. Ранее сообщалось, что город-спутник появится в Рамонском районе в 2023-2033 годах, в итоге сроки его создания уточнили до 2034 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость реализации проекта превышает 104 млрд руб. - внебюджетных вложений. По данным «Ъ-Черноземье», за эти средства планируется создать 810 тыс. кв. м жилья, «образовательную среду» в сфере креативных индустрий «Технополис» и туристско-рекреационный комплекс. Последний должен быть создан при поддержке госкорпорации «Туризм.РФ».

В рамках проекта появятся 8 тыс. рабочих мест. Численность населения города-спутника может превысить 26 тыс. В облправительстве отметили, что девелопер также планирует построить две школы на 1,5 тыс. учеников каждая, два детсада на 300 и 600 воспитанников, более 10 км дорог общего пользования. По последним пройдут маршруты общественного транспорта, в том числе метробуса.

Впервые о планах Евгения Хамина построить город-спутник рядом с сити-парком «Град» под Воронежем стало известно в 2020 году. Тогда предполагалось создать более 700 тыс. кв. м жилья на 112 га и «Технополис». Объем вложений не раскрывался. Однако еще в 2018 году предприниматель оценивал инвестиции в «Технополис» в 7 млрд руб. На территории этого наукограда могли разместиться общежития и корпуса воронежского научно-образовательного центра «Цифровые инновации в экономике», но в 2020 году Минобрнауки РФ отказало региону в этом проекте.

Подробнее о начале проекта города-спутника «Солнечный» - в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова