Ульяновская область сорвала сроки создания инфраструктуры обращения с ТКО

Ульяновская область оказалась единственным в ПФО регионом, сорвавшим сроки по созданию инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Это следует из сообщения Российского экологического оператора (РЭО) о прошедшем заседании федерального штаба по ТКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото со страницы в VK «Книга жалоб ЖКХ в Ульяновске» Фото: фото со страницы в VK «Книга жалоб ЖКХ в Ульяновске»

Как сообщает РЭО, срыв сроков зафиксирован в 35 регионах России. Это Брянская, Воронежская, Владимирская, Костромская, Курская, Тамбовская, Кировская, Ульяновская, Магаданская, Иркутская, Сахалинская, Архангельская, Челябинская, Новосибирская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Тыва, Алтай, Хакасия, Северная Осетия, Якутия, Коми, Ингушетия, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Алтайский, Камчатский, Краснодарский края, Чукотский А О, ХМАО, ЯНАО, Кабардино-Балкарская Республика, Донецкая Народная Республика, г. Санкт-Петербург.

Основная причина — затягивание оформления земельно-имущественных отношений и согласования проектной документации, прозвучало на заседании штаба. Замминистра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев отметил, что «создание инфраструктуры — обязательный этап реализации реформы по обращению с ТКО», «и это ответственность региональных властей». «Мы видим, что 35 субъектов уже не укладываются в сроки по строительству новых заводов по сортировке и переработке отходов. Вопрос крайне острый. Регионы должны приложить максимум усилий, чтобы наверстать упущенное»,— заявил Денис Буцаев.

В региональном министерстве ЖКХ и строительства в пятницу ответили «Ъ-Волга», что Ульяновская область действительно вошла в число регионов, где не выполнены показатели по созданию инфраструктуры по обращению с ТКО. «Это связано с тем, что в планах было строительство современного экотехнопарка в Майнском районе, но по обращениям жителей реализация этого проекта была остановлена. По дорожной карте к 2028 году в регионе планируется строительство комплекса по переработке отходов, на сегодняшний день прорабатывается вопрос, связанный с выделением земельного участка»,— прояснили в министерстве.

Напомним, в сентябре 2023 года, минЖКХ планировало провести корректировку террсхемы обращения с ТКО, но публикация проекта вызвала протесты жителей Майнского района против размещения в их районе крупного комплекса обращения с ТКО («Экотехнопарка», инициатор и интересант — регоператор ООО «Горкомхоз». — «Ъ»). Жители района выходили на сходы, вставали в пикеты на трассе, требуя не допустить строительство полигона ТКО в зоне, где проходят водоносные слои с родниками, от которых идет водозабор для жителей Майны и от которых питается река Майдан (приток реки Барыш, входящей в бассейн Волги). После протестов власти приняли решения отказаться от этой идеи, пообещав подобрать под «Экотехнопарк» другое место.

Сергей Титов, Ульяновск