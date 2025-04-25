СПбГУ присоединится к первой в России программе бакалавриата AI360 для создателей ИИ

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) присоединится к первому в России бакалавриату AI360 для создателей искусственного интеллекта. В новом учебном году набор на программу в пяти вузах-партнерах — ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ, Университет Иннополис и СПбГУ — увеличится в полтора раза, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе Яндекс Образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

AI360 — это первый в стране AI-бакалавриат от Яндекса и Сбера, он готовит исследователей и архитекторов искусственного интеллекта. Поступить на программу могут абитуриенты, сдавшие ЕГЭ по математике и информатике на самые высокие баллы, а также победители профильных олимпиад. Обучение бесплатное на базе одного из вузов, также студенты могут проходить курсы в других университетах-партнерах. Всего в новом учебном году в вузах Петербурга (ИТМО и СПбГУ) будет учиться около трети всех студентов этой программы.

«Санкт-Петербург славится своей инженерной школой. С присоединением СПбГУ к бакалавриату AI360 город станет еще более значимым центром для подготовки востребованных специалистов по ИИ. Поступить на программу стремятся талантливые студенты со всей России — в 2024 году абитуриенты были из 30 городов. Более 40% из них — победители и призеры Всероссийских олимпиад по математике и информатике, которые продолжат раскрывать свой потенциал на AI360»,— отметила директор Яндекс Образования Дарья Козлова.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что каждый пятый петербуржец боится увольнения по вине искусственного интеллекта.

Дарья Астанина