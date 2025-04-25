Каждый пятый петербуржец боится увольнения по вине искусственного интеллекта

Каждый пятый (21%) житель Петербурга боится увольнения из-за развития искусственного интеллекта. К такому выводу пришли эксперты рекрутингового сервиса hh.ru и девелоперской компании Level Group. В исследовании пришли участие около 2,5 сотрудников петербургских предприятий.

По данным опроса, 70% опрошенных готовы принять ИИ на рабочем месте. Из них 34% принимают подобные нововведения без оговорок, считая их шагом к повышению эффективности, а также к высвобождению времени для более сложных задач. Еще 36% согласны с внедрением ИИ в производственный процесс, однако подчеркивают, что при этом важно сохранить рабочие места.

При этом 21% респондентов опасается внедрения ИИ и роботов в рабочий процесс, 16% считают, что это неизбежно приведет к увольнениям. Так, некоторые петербуржцы считают, что компании внедряют технологии не для комфорта сотрудников, а ради оптимизации расходов.

Ранее «Ъ-СПб» писал о том, что активнее всего петербургские школьники ищут работу в сфере обслуживания.

Дарья Астанина