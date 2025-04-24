Активнее всего петербургские школьники ищут работу в сфере обслуживания

Аналитики рекрутингового сервиса hh.ru провели исследование и выяснили, какие профессии наиболее доступны для школьников этой весной. По данным платформы, подростки в возрасте 14-18 лет сталкиваются с трудностями при поиске работы. Их зарплатные ожидания растут быстрее, чем готовность компаний нанимать их.

Согласно исследованию, более 18 тыс. школьников обновили свои резюме на сайте сервиса. Наибольший интерес у подростков вызывают вакансии в сфере обслуживания, где размещено 16% объявлений. На втором месте — сфера продаж (15%), за ней следуют рабочие профессии (14%). Также подростки активно ищут работу в транспорте и логистике (13%), а также в общепите и гостиничном бизнесе (11%).

Большинство подростков (84%) ищут работу для получения карманных денег. За последний год их медианные зарплатные ожидания выросли с 29,5 тыс. до 36,5 тыс. рублей, тогда как более половины вакансий предлагают зарплату не более 29 тыс. рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге 34% родителей хотели бы выбрать своим детям IT-специальность.

Дарья Астанина