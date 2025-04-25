Экс-директору театра «Красный факел» Кулябину дали срок за премии сыну-режиссеру

В Новосибирске сегодня завершился суд над бывшим директором театра «Красный факел» Александром Кулябиным. Он обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ). По результатам разбирательства, длившегося с марта прошлого года, Александра Кулябина приговорили к 5 годам условно и штрафу 300 тыс. руб. Кроме того, суд удовлетворил иск министерства культуры Новосибирской области к бывшему директору театра о взыскании ущерба на сумму 6,9 млн руб. Также Кулябину запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий, передает корреспондент «Ъ-Сибирь» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как указывается в материалах следствия, Александр Кулябин с 2015-го по 2019 год незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну — лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, работавшему в театре главным режиссером. Это, говорится в деле, было сделано в нарушение федеральных законов, устава театра и без согласования с его наблюдательным советом. Ежемесячная надбавка в размере почти 88 тыс. руб. проходила по финансовым документам как стимулирующие выплаты «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности». При этом, подобная надбавка не предусмотрена системой оплаты труда и отсутствовала у других сотрудников «Красного факела», в том числе заслуженных деятелей культуры. За указанный период Кулябину-младшему неправомерно, по версии следствия, было выплачено 5,2 млн руб.

Кроме того, экс-директору «Красного факела» инкриминировали растрату 1,7 млн руб. и присвоение принадлежащего театру моноблока Apple Мас.

В начале 2023 года Александра Кулябина задержали сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. Следователи настаивали на его заключении под стражу. Известные российские актеры и театральные деятели направили в суд обращение с просьбой отпустить Александра Кулябина под их личное поручительство. В итоге суд отправил обвиняемого под домашний арест. Александр Кулябин, возглавлявший театр почти четверть века, отрицает выдвинутые обвинения.

Илья Николаев