Главные новости к утру 25 апреля

По данным «Ъ», Минэнерго предлагает два сценария строительства 750 МВт новых ТЭС на Дальнем Востоке — на российском оборудовании или с участием иностранных поставщиков. Новые энергоблоки нужны региону к 2030 году, чтобы решить проблему складывающегося там энергодефицита.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине, но «есть определенные элементы, которые нужно доработать».

Схему покрытия энергодефицита на юге РФ могут скорректировать, узнал «Ъ». На этот раз власти предлагают крупноблочные решения: вместо десяти 25-мегаваттных установок на Джубгинской ТЭС «Интер РАО» может установить газовую турбину на 164 МВт, а на Краснодарской ТЭЦ «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» — паросиловую установку на 150 МВт.

Союзники США обеспокоены планом президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, включающим территориальные уступки для страны перед Россией. По словам собеседников CNN, предложения господина Трампа воспринимаются как «опасный сигнал» для президентов РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина.

Количество DDoS-атак в первом квартале 2025 года выросло более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, особенно досталось онлайн-букмекерам.

Уровень импортозамещения иностранного ПО на объектах критической информационной инфраструктуры в крупных банках достигает уже 90%, считают опрошенные «Ъ» эксперты. В средних кредитных организациях этот показатель составляет около 60%, тогда как в малых пока не превышает 50%.

В крупных российских банках отмечают повышение спроса на услуги со стороны китайских граждан и компаний. Новых клиентов-физлиц привлекают, в частности, выгодные предложения по депозитам и накопительным счетам, а компании — удобное расчетно-кассовое обслуживание.

В начале года спрос на кофе навынос вырос на 11% год к году. Потребление этого напитка на душу населения в России пока отстает от других стран более чем втрое.

Храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в селе Сухарево Валуйского округа Белгородской области полностью сгорел после атаки ВСУ. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, БПЛА Украины не давали потушить пожар в комплексе.