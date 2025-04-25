CNN: союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву

Союзники США обеспокоены планом президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта, включающим территориальные уступки для Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатические источники, в том числе в Европе.

По словам собеседников издания, предложения господина Трампа воспринимаются как «опасный сигнал» для президентов РФ Владимира Путина и КНР Си Цзиньпина.

В разговоре с CNN европейский чиновник отметил прогресс в переговорах с Украиной на этой неделе: украинскую сторону «подвели к точке», где начнутся обсуждения территорий. По его словам, переговорщики убедили украинцев занять более лояльную позицию к администрации США.

По данным СМИ, предложенный США мирный план предполагает признание Крыма российским и сохранение за Россией приобретенных ею за время боевых действий территорий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает полуостров территорией РФ, поскольку это противоречит украинской конституции. Дональд Трамп затем сказал, что подобные заявления украинского лидера мешают переговорам с Россией.