Лавров: Москва готова к сделке, но ее нужно доработать

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS заявил, что Москва готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине, но «есть определенные элементы, которые нужно доработать».

Глава МИД добавил, что президент США Дональд Трамп прав в том, что переговоры по мирному урегулированию движутся в правильном направлении.

Ранее предполагалось, что на встрече в Лондоне 23 апреля делегации Украины, США и Европы обсудят предложенный Соединенными Штатами план о мирном решении конфликта. Кроме признания принадлежности Крыма РФ, он также включает требование России об отказе Украины от членства в НАТО.

До начала переговоров власти Украины публично отвергли возможность отказа от Крыма. На это президент США ответил, что заявление господина Зеленского ударило по мирным переговорам.

Изначально встречу планировалось провести на уровне министров, но из-за отказа нескольких участников — госсекретаря США Марко Рубио, спецпредставителя президента Стива Уиткоффа, а также представителей Франции, Великобритании и Германии — она состоялась на уровне экспертов.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Украина в лондонском тумане».