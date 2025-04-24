Главные новости за 24 апреля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Приговор по делу концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана могут отправить в Израиль для исполнения решения суда. Как уточняет «Ъ», продюсеру музыканта назначили заочно 13 лет колонии строгого режима за убийство в СК «Юбилейный» в 1991 году.

Группа компаний «Конкорд», основанная петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, нашла покупателя на фабрику-кухню в Новой Москве мощностью 150 тонн готовой еды в сутки. Как уточняет «Ъ», новым владельцем производства стала компания, которой владеет Намик Биньягуев, а управляет Артур Азаев.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал исковое заявление компании Terns shipping limited из Гонконга к ФГУП «Росморпорт». Заявленная сумма требований составляет 420,3 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. При этом никаких подробностей дела в материалах не приводится.

Ранее судимый 34-летний петербуржец отправится в колонию строгого режима на 7 лет и 7 месяцев за хищение 140 куриных яиц из магазина в доме 31Б по улице Маршала Тухачевского. Инцидент случился в ноябре 2023 года. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей.

Возгорание в доме на Исполкомской улице произошло утром 24 апреля. Огонь охватил 100 «квадратов» площади на территории двух квартир. В 13:14 пожар удалось ликвидировать.

В четверг, 24 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил готовящуюся к открытию после капитального ремонта станцию метро «Удельная». Для пассажиров станцию «Удельная» планируется открыть в пятницу, 25 апреля.

Больше суток понадобилось полиции, чтобы остановить предполагаемого убийцу оперуполномоченного уголовного розыска Дмитрия Семеновых. Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, в качестве подозреваемого задержан 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы.

В Петербурге планируют создать площадку по производству эскалаторов. Об этом 24 апреля во время осмотра станции метро «Удельная» после капремонта заявил губернатор города Александр Беглов.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели работника магазина, которого придавило грузовым лифтом. Следователи выясняют все обстоятельств произошедшего.