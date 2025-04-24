Работника магазина насмерть придавило грузовым лифтом на проспекте Косыгина

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели работника магазина, которого придавило грузовым лифтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Как сообщили 24 апреля в региональном ГСУ СКР, накануне в подсобном помещении магазина, расположенного на улице Косыгина, было обнаружено тело работника с травмами головы и грудной клетки. По предварительным данным, при проведении погрузочно-разгрузочных работ его придавило элементами конструкции подъемника.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельств произошедшего, а также устанавливают лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на объекте торговли.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рабочий упал с грузового лифта и разбился насмерть в промзоне Петербурга.

Андрей Цедрик