Нужно больше белка: петербуржец отправится в колонию за кражу 140 яиц из магазина

Ранее судимый 34-летний петербуржец отправится в колонию строгого режима на 7 лет и 7 месяцев за хищение 140 куриных яиц из магазина в доме 31Б по улице Маршала Тухачевского, сообщает пресс-служба прокуратуры 24 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент случился в ноябре 2023 года. Злоумышленник схватил 14 упаковок яиц и выбежал на улицу, миновав кассу. Сумма ущерба составила 1,7 тыс. рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый по ч.1 ст. 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) пояснил, что часть яиц он съел сам, а часть подарил знакомым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржец получил 3,5 года колонии за кражу ценностей из церкви. Среди похищенного две цепи из золота, 31 кольцо, 14 серег из золота, пять подвесок, медальон, пять крестиков, два браслета, семь цепочек и восемь фрагментов цепочек.

Андрей Маркелов