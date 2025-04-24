Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в доме на Исполкомской

Пожар в доме № 5 по Исполкомской улице ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 05:30. Огонь охватил 100 «квадратов» площади на территории двух квартир. До 08:21, когда спасателям удалось локализовать возгорание, пожар тушили по повышенному номеру 2. В 10:03 здание тушили по дополнительному номеру 1-БИС. В 13:14 пожар удалось ликвидировать.

На месте работали 37 спасателей и восемь пожарных машин. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за пожара на Исполкомской были эвакуированы 15 человек.

Дарья Астанина