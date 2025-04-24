В Петербурге планируют открыть производство эскалаторов

В Петербурге планируют создать площадку по производству эскалаторов. Об этом 24 апреля во время осмотра станции метро «Удельная» после капремонта заявил губернатор города Александр Беглов, передает корреспондет «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

«Очень важно, чтобы хорошо работали эскалаторы. Мы будем делать собственное производство (эскалаторов — прим. ред. «Ъ-СПб»), чтобы была реконструкция, строительство станций, и мы были независимы от импорта»,— сказал господин Беглов.

Место и сроки строительства нового производства губернатор не назвал.

Александр Беглов осмотрел «Удельную» перед открытием. На станции в ходе капремонта заменили облицовку на стенах фасада и напольное покрытие. Также по периметру уложили новый асфальт. В вестибюле сменили дефектные участки плит перекрытия, усилили структурное покрытие, сделали перепланировку служебных помещений и гидроизоляцию. Также были капитально отремонтированы четыре эскалатора с полной заменой балюстрады.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что станцию «Удельная» откроют 25 апреля.

Владимир Колодчук