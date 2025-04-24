Главные новости за 24 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

В Крыму подходят к концу учения, направленные на предотвращение диверсий. По словам главы региона Сергея Аксенова, все ранее поставленные задачи полностью выполнены бойцами.

В Адыгее спасатели пятый день ищут унесенного рекой 11-летнего мальчика. Территория поисков разделена на несколько участков.

В Краснодаре отменили военный парад ко Дню Победы. Праздничный парад состоится только в Новороссийске.

Властям Краснодарского края предложили временно отменить туристический налог в Анапе и Темрюкском районе. С инициативой выступил Российский союз туриндустрии (РСТ).

В Новороссийске снесли историческое здание пивзавода «Бавария». Ранее МКУ «Управление строительства» пояснило, что ветхое здание подлежало сносу, так как не являлось объектом культурного наследия.

ВС РФ отказался отменять решение правительства о создании Лагонакского полигона. Масштабный инвестпроект реализует в Адыгее НАО «Красная Поляна».

Суд привлечет международный фонд к делу о крушении танкеров в Керченском проливе.

Выручка компаний с иностранным участием на Кубани достигла 239,3 млрд рублей к 2024 году. На Кубани сегмент пять лет демонстрировал положительную динамику.

Кубань по итогам I квартала 2025 года привлекла в экономику региона 15,7 млрд руб. в рамках заключенных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций. Эта сумма в 2,2 раза превышает показатели предыдущего года.