Инвестиции в экономику Кубани выросли вдвое в I квартале 2025 года

Краснодарский край по итогам первого квартала 2025 года привлек в экономику 15,7 млрд руб. в рамках заключенных протоколов о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций. Эта сумма в 2,2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает «BFM Кубань» со ссылкой на департамент развития бизнеса и ВЭД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Основная часть заключенных инвестиционных соглашений приходится на санаторно-курортную сферу, что свидетельствует о стабильном росте внутреннего туризма. Объем вложений в данный сектор составил 12,1 млрд руб., что в 5,5 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В агропромышленный комплекс Кубани направлено 1,7 млрд руб. инвестиций, что в 2,6 раза выше уровня прошлого года. Остальные средства распределены между транспортно-логистическим комплексом, промышленностью, потребительской сферой и строительством, на которые суммарно приходится около 10% от общего объема привлеченных инвестиций за январь—март 2025 года.

Вячеслав Рыжков