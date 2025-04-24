В Крыму подходят к концу учения, направленные на предотвращение диверсий

В прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) завершаются учения территориальной обороны «Барс-Крым», а также подразделений Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. Информация об этом появилась в Telegram-канале главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова. Фото: Telegram-канал главы Республики Крым Сергея Аксенова.

Задачи по блокировке зоны учений и предотвращению высадки диверсионных групп выполнены полностью, заявил глава Крыма.

Он поблагодарил бойцов за слаженные действия, обеспечившие безопасность региона. Особую признательность господин Аксенов выразил семьям добровольцев за поддержку, подчеркнув, что их вклад был неоценимым.

«Отдельная благодарность семьям добровольцев "Барс-Крым" за поддержку. Спасибо за неравнодушие, за принципиальную гражданскую позицию»,— написал руководитель региона.

По его словам, учения в очередной раз показали, что в Крыму готовы к любому развитию ситуации.

Богдан Кобец