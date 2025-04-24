Суд привлечет международный фонд к делу о крушении танкеров в Керченском проливе

Арбитражный суд Краснодарского края через Министерство юстиции направит уведомление Международному фонду для компенсации ущерба от загрязнения нефтью в Лондоне о его привлечении в качестве третьего лица к гражданскому спору о крушении танкеров у Керченского пролива. В связи с этим рассмотрение ходатайства судовладельцев о создании фонда ограничения их ответственности перенесено на 21 мая, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Морспасслужба Фото: Морспасслужба

Ранее суд удовлетворил ходатайство ФГБУ «Морспасслужба» о привлечении к разбирательству в связи с крушением танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в качестве третьих лиц Ространснадзора, Генпрокуратуры РФ и Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью.

Представитель ответчика ООО «Каматрансойл» пояснил в ходе заседания, что компания, как и суд, пыталась направить уведомление международному фонду через Почту России, однако получила отказ в доставке отправления в Лондон.

На предыдущем слушании по иску ФГБУ «Морспасслужба» к ООО «Кама шиппинг», ООО «Каматрансойл» и ЗАО «Волгатранснефть» представители судовладельцев заявили ходатайство о создании фондов для ограничения ответственности — более чем по 533 млн руб. каждый для компенсации ущерба всем потенциальным истцам. Представители отметили, что гарантии фондов будут действовать до 16 декабря 2030 года с учетом срока исковой давности.

Представитель ФГБУ «Морспасслужба» сообщил, что сумма расходов на ликвидацию последствий загрязнения продолжает увеличиваться, поскольку работы не завершены.

В ходе разбирательства стороны и суд установили, что часть ущерба от загрязнения мазутом акватории Черного моря вследствие крушения танкеров может в дальнейшем компенсироваться из средств Международного фонда для компенсации ущерба от загрязнения нефтью, если требования истцов превысят лимиты фондов ограничения ответственности судовладельцев.

Вячеслав Рыжков