ВС отказался отменять решение правительства о создании Лагонакского полигона

Верховный суд России (ВС) отказал экологу и бывшему директору Кавказского биосферного заповедника Валерию Бриниху в иске об отмене решения правительства РФ о создании на территории заповедника Лагонакского полигона, где планируется построить горный курорт. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Как ранее писал «Ъ-Кубань», эколог заявил, что любая хозяйственная деятельность на территории, отведенной под полигон, может нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам. Также он поставил вопрос о том, что распоряжение правительства является нормативным актом недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом, разъяснил эколог, решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Помимо этого, господин Бриних отметил, что данной территории ранее уже был придан статус биосферного полигона постановлением правительства Адыгеи 1992 года (региональные власти были уполномочены это делать с 1991 по 1995 год), таким образом, новый полигон был создан на месте старого без упразднения последнего. Также он считает, что РФ, создав полигон, нарушила принятое на себя международное обязательство о защите объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ».

Правительство, отзыв которого эколог опубликовал в своем Telegram-канале, в свою очередь, настаивает на том, что оспариваемое постановление было принято было в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях. А кроме того, представитель органа власти обратил внимание ВС на пропуск экологом сроков исковой давности (ранее Валерий Бриних разъяснял, что является инвалидом по зрению и не мог прочитать сообщение о создании полигона сразу после его учреждения, поэтому он и пропустил срок).

По итогам рассмотрения жалобы, хакончившегося отказом, эколог написал в своем Telegram, что намерен «идти дальше» и что «борьба за Лагонаки только начинается».



Валерий Бринних — председатель Адыгейского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы». Возглавлял Кавказский государственный природный биосферный заповедник в 2000–2001 годах. В ноябре 2014 года экологу было предъявлено обвинение в экстремизме из-за его статьи «Молчание ягнят», в которой шла речь о проблеме загрязнения окружающей среды в Адыгее местным свиноводческим комплексом. Но в 2017 году Майкопский городской суд вынес ему оправдательный приговор из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

Лагонакский полигон был создан на части территории Кавказского биосферного заповедника в целях создания круглогодичного горного курорта «Лагонаки». Это масштабный инвестпроект, который в Адыгее реализует НАО «Красная Поляна». По данным республиканских властей, курорт будет занимать 1,5 тыс. га и полностью помещаться в бассейне реки Сухой Курджипс, на восточных склонах гор Абадзеш — Мурзикао. До 1992 года данный участок плато использовался для выпаса скота, а позднее был передан правительством Адыгеи Кавказскому заповеднику с целью создания биосферного полигона, в том числе для использования в рекреационных целях. В 2021 году уже правительство РФ создало на этой территории биосферный полигон, определив конкретные участки для возможного их использования в рекреационных целях.

Власти Адыгее здаверяют, что курорт не затронет уникальные природные комплексы и заповедные объекты природы, а его объекты не будут размещаться ни на территории особо ценного Фишт-Оштенского массива, ни вблизи него. Также они обещали, что на территории Лагонакского полигона планируется разместить только линии канатных дорог, лыжные спуски по естественной поверхности и минимальную обеспечивающую инфраструктуру. Сообщалось, что при обустройстве горнолыжных трасс практически не потребуется изменения рельефа, а вся «тяжелая» инфраструктура (гостиницы, парковки, инженерное обеспечение) будет создана за пределами заповедника.

Михаил Волкодав