Выручка компаний с иностранным участием на Кубани достигла 239 млрд рублей

Выручка компаний с иностранным капиталом на юге РФ по-прежнему растет, несмотря на снижение их числа. В Краснодарском крае сегмент пять лет демонстрировал положительную динамику, говорится в исследовании проекта «Контур.Фокус», подготовленном для «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в 2020 году общая выручка иностранных компаний, по которым известны доходы, в крае составила более 213,5 млрд руб., средняя на одну компанию — 613,59 млн руб. (данные известны по 348 компаниям). К 2024 году показатель вырос до 239,3 млрд руб. средняя выручка на одну компанию — 1,2 млрд руб. (данные известны по 189 компаниям).

В Крыму компании с иностранным участием также показывали рост выручки, снижение было только в 2023 году. В 2020 году иностранные юрлица на полуострове показали 10,7 млрд руб. выручки, средняя на одну компанию — 52,18 млн руб. (данные известны по 206 компаниям). В 2024 году показатель вырос до 13,5 млрд руб. Средняя выручка на одну компанию — 110 млн руб. (данные известны по 123 компаниям).

В Адыгее, за исключением 2024 года, выручка компаний с иностранным участием также росла. В 2020 году она составила почти 8 млрд руб., средняя выручка на одну компанию — 416,17 млн руб. (данные известны по 19 компаниям). В 2024 году — 12,2 млрд руб., средняя выручка на одну компанию — 872,3 млн руб. (данные известны по 14 компаниям).

«Если рассматривать выручку иностранных юрлиц по всем трем регионам, то она также росла с 2020 по 2023 год, в 2024 году последовал спад. Так, в 2020 году общая выручка иностранных юрлиц Краснодарского края, Адыгеи и Крыма составила 232,1 млрд руб. (данные известны по 573 компаниям), в 2021-м — 283,1 млрд (данные известны по 479 компаниям), в 2022 году — 295,5 млрд (данные известны по 425 компаниям), в 2023 году —295,9 млрд (данные известны по 375 компаниям), в 2024-м — 265,1 млрд (данные известны по 326 компаниям)»,— рассказали аналитики.

В Краснодарском крае, по данным на апрель 2025 года, большего всего компаний с иностранным участием работает в отрасли «Прочая торговля (оптовая)» — 94 юрлица. В апреле 2020 года их было 219, в апреле 2021 года — 183, в 2022 году — 160, в 2023 году — 135, в 2024 году — 108. За пять лет отрасль оптовой торговли потеряла 125 таких юрлиц, или 57,08% участников.

В Крыму больше всего компаний с иностранным участием представлено в отрасли «Управление недвижимости» — 47 на апрель 2025 года. На апрель 2020 года их было 59, на тот же период 2021 года — 55, 2022 года — 54, 2023 года — 50, 2024-го — 49. За пять лет общее количество компаний с иностранным участием в отрасли сократилось на 20,34%, или 12 участников.

В Адыгее наибольшее количество компаний с иностранным участием представлено в отрасли «Легковые и легкие коммерческие автомобили (Розница)». По данным на апрель 2025 года, их было пять. При этом за пять лет количество иностранных участников сильно не изменилось: в апреле 2020 года их было шесть, следующие четыре года оставалось на уровне пяти, изменение составило 16,67%.

Вячеслав Рыжков