В Адыгее пятый день ищут унесенного рекой 11-летнего мальчика

Спасатели пятый день ищут 11-летнего мальчика из Краснодарского края, который 20 апреля упал в реку Белая в Майкопском районе Адыгеи. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Адыгее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея Фото: пресс-служба ГУ МЧС по республике Адыгея

«По состоянию на 08.00 в Майкопском районе возобновлены поисковые работы по поиску мальчика, 2014 года рождения. Поиски проводятся вдоль прибрежной линии, а также по акватории реки Белой по течению»,— говорится в сообщении.

Территория поиска разделена на участки. Спасатели приостанавливают работы на ночь и возобновляют их утром.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 20 апреля, мальчик поскользнулся и упал в реку, после чего его унесло бурным течением. Отец попытался спасти ребенка, но безуспешно. Следственные органы проводят проверку по факту безвестного исчезновения ребенка.

Лия Пацан