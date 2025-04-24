В Новороссийске снесли историческое здание пивзавода «Бавария»

В Новороссийске снесли здание дореволюционного пивоваренного завода «Бавария», сообщает «НР». На месте дома №13 по улице Козлова сейчас пустырь с остатками строительного мусора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ранее МКУ «Управление строительства» в своем Telegram-канале пояснило, что ветхое здание подлежало сносу, так как не являлось объектом культурного наследия. Постройка была признана аварийной еще в 2019 году и подготовлена к демонтажу. Проект сноса прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение.

По данным из открытых источников, пивоваренный завод №21 «Бавария» был основан в 1901 году в городе Новороссийске и принадлежал Товариществу екатеринодарских купцов Дон-Дудину Давиду Михайловичу и Ирзе Матиасу Францевичу. В 1909 году на заводе работало 25 человек. Склады завода находились в Сухуме, Анапе, Батуме. После национализации завод находился в ведении Кубчерсовнархоза, в 1923 году был передан исполкому.

Лия Пацан