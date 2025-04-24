Главные новости за 24 апреля. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов
Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области.
Под Воронежем открылся завод безалкогольных напитков Global Functional Drinks за 10 млрд руб.
Американцу Роберту Гилману ужесточили приговор за нападения на сотрудников воронежской колонии и следователей.
В Тамбове генерал-майора Ивана Попова осудили за хищение изделий из металлопроката.
Резиденты двух воронежских преференциальных зон за 2024 год вложили в проекты 17 млрд руб.
ОДСК решила инвестировать в комплексное развитие Орла 21 млрд руб.
«Формматериалы» отстояли в суде недострои на участке в Воронеже.
Тамбовский дорожник подал в суд иск о самобанкротстве.
Под Воронежем выставили на продажу недостроенный завод «Хобитек» за 244 млн руб.