Главные новости за 24 апреля. Белгород, Воронеж, Орел, Тамбов

Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА на частный дом в Белгородской области.

Под Воронежем открылся завод безалкогольных напитков Global Functional Drinks за 10 млрд руб.

Американцу Роберту Гилману ужесточили приговор за нападения на сотрудников воронежской колонии и следователей.

В Тамбове генерал-майора Ивана Попова осудили за хищение изделий из металлопроката.

Резиденты двух воронежских преференциальных зон за 2024 год вложили в проекты 17 млрд руб.

ОДСК решила инвестировать в комплексное развитие Орла 21 млрд руб.

«Формматериалы» отстояли в суде недострои на участке в Воронеже.

Тамбовский дорожник подал в суд иск о самобанкротстве.

Под Воронежем выставили на продажу недостроенный завод «Хобитек» за 244 млн руб.