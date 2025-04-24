Американцу ужесточили приговор за нападения на сотрудников воронежской колонии

Воронежский облсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры региона и жалобу защиты гражданина США Роберта Гилмана на приговор последнему за нападения на сотрудников региональных управлений СКР и ФСИН (ч. 2 ст. 321 УК РФ, ч. 4 ст. 296 УК РФ). Было решено увеличить его наказание с семи лет и одного месяца лишения свободы до восьми лет и одного месяца. Срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Голубь, Коммерсантъ Фото: Юрий Голубь, Коммерсантъ

В ходе прений Роберт Гилман вновь заявил об угрозе собственной жизни и предрек, что его убьют, обставив все, как несчастный случай. Защита американца пока не сообщила о планах обжаловать решение облсуда.

Гилмана задержали на вокзале в Воронеже 19 января 2022 года. В тот день американца сняли с поезда Сухуми— Москва из-за пьяного дебоша. В полицейском участке он ударил сотрудника МВД ногой по ноге. Тогда на Роберта Гилмана завели уголовное дело о нападении на представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). В октябре 2022 года ему назначили четыре с половиной года колонии общего режима. В мае 2023 года облсуд сократил наказание до трех с половиной лет. В середине того же года американца перевели в расположенную в центре Воронежа колонию №2.

30 сентября и 16 октября Роберт Гилман ударил кулаком по лицу инспектора ФСИН Николая Макарова, проводившего в его камере утренние проверки. Сотрудник серьезных травм не получил, а в отношении американца возбудили два уголовных дела о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ч. 2 ст. 321 УК РФ). 27 октября для допроса Гилмана в колонию прибыл следователь регионального СКР Михаил Воронин. Во время следственных действий американец накинулся на него и нанес шесть ударов кулаком по голове и верхней части тела.

Следователь попал в больницу с сотрясением, а Роберт Гилман получил третье уголовное дело — о применении опасного для жизни или здоровья насилия в связи с производством предварительного расследования (ч. 4 ст. 296 УК РФ). В ноябре при переводе в СИЗО №1 во время досмотра гражданин США ударил сотрудника изолятора Романа Бокарева, что привело к возбуждению четвертого уголовного дела о дезорганизации работы колонии. В прениях прокурор запросил для него девять лет лишения свободы.

Подробнее об этом деле читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «На Конгресс надейся, а сам отбывай».

Алина Морозова, Юрий Голубь