Под Воронежем выставлен на продажу недостроенный завод «Хобитек» за 244 млн

В селе Бабяково Новоусманского района в ИП «Перспектива» выставлено на продажу недостроенное производственное помещение общей площадью 4,5 тыс. кв. м., изначально спроектированное под завод арматурных каркасов. Объект принадлежит ООО «Хобитек» Юрия Щетинина, стоимость площадки — 244 млн руб. Это следует из объявления, размещенного на «Авито».

Производственное помещение готово на 70%. Участок площадью 8,7 тыс. кв. м. находится в собственности, на нем располагается производственный цех (4 тыс. кв. м) и административно-бытовой комплекс с котельной (428 кв. м). Цех оборудован подкрановыми путями для кран-балок грузоподъемностью до 10 т., а бетонный пол толщиной 200 мм имеет упрочненное покрытие.

В ходе строительства были возведены металлические конструкции, смонтированы сэндвич-панели, утеплены цоколи и подведены коммуникации: газ, электричество (300 кВт с возможностью увеличения до 1 МВт) и водоснабжение. Объект расположен в 23 км от центра Воронежа и 13 км от трассы М4.

Представитель собственника, занимающийся продажей объекта, отметил, что решение о продаже было принято в связи с «нецелесообразностью дальнейшей реализации проекта» в связи с повышением стоимости оборудования. По его словам, помещение может быть использовано в существующем формате под другие виды производства, кроме того, собственник готов провести работы для внесения изменений в проект, так как имеет опыт строительства подобных комплексов по всей России и владеет производственно-административным комплексом по соседству. «Завод находится в процессе возведения, разрешение на строительство продлено до 2026 года, и собственник продолжает вести работы по развитию завода»,— пояснил агент по продаже. Для завершения проекта потребуется достроить АБК, провести внутренние коммуникации, выполнить отделочные работы и благоустроить территорию.

По данным Kartoteka.ru ООО «Хобитек» зарегистрировано в Воронеже в декабре 2018 года для производства пластмассовых плит, полос, труб и профилей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный учредитель и директор компании — Юрий Щетинин, который также является единственным владельцем воронежского ООО «СГС-Черноземье» (строительство жилых и нежилых зданий) и белгородского ООО «Борстен Русс» (строительство жилых и нежилых зданий), а также владеет 70% воронежского ООО «Сплав» (аренда и лизинг строительных машин и оборудования) и 30% воронежского ООО «СГС» (строительство жилых и нежилых зданий). Выручка ООО «Хобитек» в 2023 году составила 39,3 млн руб., чистая прибыль — 435 тыс. руб. По собственным данным, компания запустила производственные линии на заводе в ИП «Перспектива» в 2019 году. На площадке производятся арматурные каркасы для БНС, сварная сетка, стальная фибра для бетона, закладные изделия и хомуты.

В марте один из основных производителей и экспортеров растительных масел в России «Юг Руси» выставил на продажу заводы в Белгородской и Воронежской областях.

Ульяна Ларионова